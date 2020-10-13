В Рязанской области женщину спасли от мужа с бензопилой

Он поранил женщину.

В Клепиковском районе полиция утихомирила 43-летнего мужчину, который угрожал убить жену бензопилой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что супруг поранил ее бензопилой и угрожает ее убить. Полиция прибыла на место и обезоружила злоумышленника.

По предварительной информации, между супругами произошел конфликт. Женщина была недовольна тем, что муж не работает, злоупотребляет спиртным и делала ему замечания.

Мужчина оскорбился и решил отомстить ей за слова. Он стал угрожать супруге, замахиваясь на нее бензопилой, задел режущей частью плечо женщины. Она убежала и сообщила в полицию о произошедшем. Мужчину утихомирили.

Ранее его уже судили за аналогичное преступление, а также за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью пострадавшей. По результатам к мужчине примут дополнительные меры воздействия.