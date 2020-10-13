В Рязанской области осудили мужчину, незаконно хранившего оружие

В Ухоловском районе осудили 32-летнего местного жителя, которого обвинили в незаконном изготовлении и хранении пистолета. Об этом сообщила
Оперативники уголовного розыска получили информацию, что 32-летний мужчина хранит дома пистолет кустарного производства.
Его дом осмотрели и нашли там пистолет. Экспертиза установила, что он был изготовлен кустарным способом и может быть использован как огнестрельное оружие.
Выяснилось, что мужчина сам изготовил его из подручных материалов и спрятал за балкой у двери в террасе.
По предварительной информации, пистолет злоумышленник изготовил для охоты на куропаток, но ни разу не использовал оружие, кроме проверочного выстрела.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов») и 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).
Подсудимому назначили три года и пять месяцев лишения свободы условно и 30-тысячный штраф. Приговор не вступил в законную силу.