В Рязанской области осудили мужчину, незаконно хранившего оружие

Мужчина хранил пистолет дома.

В Ухоловском районе осудили 32-летнего местного жителя, которого обвинили в незаконном изготовлении и хранении пистолета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники уголовного розыска получили информацию, что 32-летний мужчина хранит дома пистолет кустарного производства.

Его дом осмотрели и нашли там пистолет. Экспертиза установила, что он был изготовлен кустарным способом и может быть использован как огнестрельное оружие.

Выяснилось, что мужчина сам изготовил его из подручных материалов и спрятал за балкой у двери в террасе.

По предварительной информации, пистолет злоумышленник изготовил для охоты на куропаток, но ни разу не использовал оружие, кроме проверочного выстрела.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов») и 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

Подсудимому назначили три года и пять месяцев лишения свободы условно и 30-тысячный штраф. Приговор не вступил в законную силу.