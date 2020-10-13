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В Рязани поймали злостную нарушительницу ПДД без прав
Нарушительница свою вину признала.

В Рязани поймали злостную нарушительницу ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники остановили Kia Rio на улице Циолковского. Машиной управляла 26-летняя местная жительница.

После проверки по базам данных выяснилось, что девушка была лишена водительского удостоверения в общей сложности на 9,5 лет.

В списке нарушений присутствуют: управление автомобилем в состоянии опьянения, повторное управление в состоянии опьянения, оставление места ДТП, неоднократные факты управление транспортным средством, будучи лишенной водительского удостоверения, а также иные нарушения ПДД.

Нарушительница свою вину признала, но пояснила, что автомобиль ей необходим, чтобы передвигаться на работу, а также перевозить своего ребенка.

В отношении девушки составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ и направлен в суд для принятия процессуального решения.