В Рязани поймали злостную нарушительницу ПДД без прав

Нарушительница свою вину признала.

В Рязани поймали злостную нарушительницу ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники остановили Kia Rio на улице Циолковского. Машиной управляла 26-летняя местная жительница.

После проверки по базам данных выяснилось, что девушка была лишена водительского удостоверения в общей сложности на 9,5 лет.

В списке нарушений присутствуют: управление автомобилем в состоянии опьянения, повторное управление в состоянии опьянения, оставление места ДТП, неоднократные факты управление транспортным средством, будучи лишенной водительского удостоверения, а также иные нарушения ПДД.

Нарушительница свою вину признала, но пояснила, что автомобиль ей необходим, чтобы передвигаться на работу, а также перевозить своего ребенка.

В отношении девушки составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ и направлен в суд для принятия процессуального решения.