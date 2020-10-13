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В мэрии прокомментировали информацию о 12 заболевших COVID-19 в рязанской школе
За все время пандемии в школе коронавирус выявили у одного учителя.

В мэрии рассказали, что информация о 12 учителях, якобы заболевших COVID-19 в школе №53, не соответствует действительности.

Там объяснили, что за все время пандемии в школе коронавирус выявили у одного учителя, еще один педагог был на карантине как «контактный» по семье, позже человек также перенес заболевание.

На сегодняшний день в школе одна ученица получила положительный тест на коронавирус. Она находится дома на больничном.

Класс, в котором она учится, временно закрыт на карантин. Учителя уже вышли с больничного.

Фото с сайта школы