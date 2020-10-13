В Калужской области выплаты молодым педагогам освободят от НДФЛ

Изменения обусловлены недавно вступившими в силу нормами Налогового кодекса.

Во вторник, 13 октября, комитет по бюджету финансам и налогам под председательством Ирины Яшаниной обсудил вопросы предстоящего заседания сессии. В работе комитета принял участие председатель заксобрания Геннадий Новосельцев. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания Калужской области.

В числе наиболее значимых вопросов — проект изменений в областной закон о ежегодных единовременных выплатах молодым специалистам — педагогическим работникам общеобразовательных организаций.

Изменения обусловлены недавно вступившими в силу нормами Налогового кодекса, согласно которым меры соцподдержки освобождаются от налога на доходы физических лиц. Выплаты молодым педагогам как раз и являются мерами соцподдержки. Таким образом, с приведением регионального законодательства в соответствии с кодексом с них больше не будет удерживаться НДФЛ.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с начала прошлого года, и, как следствие, уплаченные за это время налоги будут возвращены получателям.

Обсудил комитет и отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие. Он уже утвержден правительством. Подготовила свое заключение и Контрольно-счетная палата региона.

Как отметил ее председатель Леонид Бредихин, за первое полугодие бюджет выполнен практически по всем статьям. Все защищенные соцрасходы полностью профинансированы. Задержек по зарплатам нет. Таким образом, обстановка в целом стабильная.

Более того, наблюдается рост собственной доходной базы. Он составил 103-104 процента.

«Учитывая сложность ситуации, в которой происходило исполнение бюджета — это хороший результат», — подчеркнула Ирина Яшанина.