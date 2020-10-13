\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
16°
Срд, 14
17°
Чтв, 15
17°
ЦБ USD 77.29 0.27 14/10
ЦБ EUR 91.07 0.07 14/10
Нал. USD 76.76 / 78.75 12:17
Нал. EUR 90.71 / 91.35 12:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
3 часа назад
683
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
15 023
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
15 469
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
41 669
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В ГИБДД разъяснили штрафы водителям за нарушения на «зебрах»
Разъяснения начальника ГИБДД России Михаила Черникова опубликовали в сети.

ГИБДД направила в регионы России инструкции для инспекторов с пояснением, как наказывать водителей за нарушения на «зебрах». Скан с разъяснением начальника ГИБДД России Михаила Черникова распространили в каналах Telegram, подлинность документа «Коммерсанту» подтвердили в МВД России.

В 2012 году Верховный суд пояснил, водитель не должен уступать дорогу человеку, если траектории и движения автомобиля и пешехода не пересекаются, а водителя наказывать не следует.

«Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении», — отметил Михаил Черников.

Если действия водителя не вынуждают человека зменить скорость или направление движения, то они «не образуют состав правонарушения». В подобных случаях инспекторы должны использовать видеозаписи или объяснения пешеходов.

Как отметил источник «Коммерсанта», дополнительное разъяснение требуется из-за того, что часть инспекторов продолжает штрафовать водителей.