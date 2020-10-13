В ГИБДД разъяснили штрафы водителям за нарушения на «зебрах»

Разъяснения начальника ГИБДД России Михаила Черникова опубликовали в сети.

ГИБДД направила в регионы России инструкции для инспекторов с пояснением, как наказывать водителей за нарушения на «зебрах». Скан с разъяснением начальника ГИБДД России Михаила Черникова распространили в каналах Telegram, подлинность документа « Коммерсанту » подтвердили в МВД России.

В 2012 году Верховный суд пояснил, водитель не должен уступать дорогу человеку, если траектории и движения автомобиля и пешехода не пересекаются, а водителя наказывать не следует.

«Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении», — отметил Михаил Черников.

Если действия водителя не вынуждают человека зменить скорость или направление движения, то они «не образуют состав правонарушения». В подобных случаях инспекторы должны использовать видеозаписи или объяснения пешеходов.

Как отметил источник «Коммерсанта», дополнительное разъяснение требуется из-за того, что часть инспекторов продолжает штрафовать водителей.