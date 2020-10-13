В ДТП с учебной машиной около Рязани пострадал пассажир

За рулем учебной машины находился 47-летний рязанец.

В ДТП с учебной машиной около Рязани пострадал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 32-летний рязанец на «ГАЗеле» врезался в Skoda Fabia, которая двигалась в попутном направлении. За рулем легковушки находился 47-летний водитель. В аварии пострадал 25-летний пассажир из Skoda. Проводится проверка.

Напомним, ДТП произошло 12 октября, на выезде из Рязани в сторону Солотчи.