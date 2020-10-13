Суд вынес приговор рязанке, пьяной въехавшей в автомобиль ППС

Подсудимая полностью признала вину.

В Октябрьском районном суде огласили приговор рязанке, которая в пьяном состоянии въехала в автомобиль ППС. Об этом сообщил сайт суда.

Подсудимая ночью врезалась в машину ППС. Она была пьяна. На место выехали автоинспекторы.

Подсудимая полностью признала вину. Дело рассмотрели в особом порядке.

Женщину признали виновной по статье 264.1 УК РФ. Ей назначили 100 часов обязательных работ и лишили «прав» на два года.

Приговор не вступил в законную силу.