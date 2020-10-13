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Суд вынес приговор мужчине, похитившему топливо из нефтепровода в Рязанской области
Злоумышленник был участником преступной группы.

Рязанский районный суд вынес приговор одному из участников преступной группы, похитившей дизельное топливо из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Новки — Рязань, принадлежащего АО «Транснефть-Верхняя Волга». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сентябре 2019 года в Рязанском районе сотрудники правоохранительных органов при содействии управления безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга» поймали похитителей нефтепродуктов на линейной части «Новки — Рязань». Дизельное топливо похитили через отвод длиной 50 метров, проложенный под землей от криминальной врезки.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 4 статьи 215.3 («Самовольное подключение к магистральному нефтепродуктопроводу, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), пунктом «б» части 3 статьи158, части 3 статьи 30 пункта «б» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража из нефтепродуктопровода»).

Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года.

Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы рассматривает суд.