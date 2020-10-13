Стало известно, планирует ли Минпросвещения вводить «удаленку»

В ведомстве ответили на сообщения из родительских чатов.

Минпросвещения пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что никаких планов по введению «удаленки» на постоянной основе не рассматривают. В ведомстве назвали подобные сообщения попыткой «привести к социальной напряженности».

Там отметили, что в последние дни в интернете появились сообщения о дистанционном обучении на постоянной основе. В министерстве пояснили, что подобные обсуждения часто встречаются в родительских чатах, но назвали все предположения по введению дистанционного обучения слухами.

«Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией», — привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.