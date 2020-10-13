\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
16°
Срд, 14
17°
Чтв, 15
16°
ЦБ USD 77.29 0.27 14/10
ЦБ EUR 91.07 0.07 14/10
Нал. USD 76.7 / 78.77 19:15
Нал. EUR 90.62 / 91.54 20:05
Новости
Коронавирус
Публикации
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
12 часов назад
2 209
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
16 155
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
16 558
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
42 758
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сорокина рассказала о проверке воздуха после жалоб рязанцев
Лаборатория с 6 по 13 октября отобрала 41 пробы атмосферного воздуха в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города

Мэр Рязани Елена Сорокина приняла участие в совещании по вопросу загрязнения атмосферного воздуха в городе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Совершенно справедливо, что жителей не волнует, к чьим полномочиям относится осуществление контроля за состоянием атмосферного воздуха. Мы все живем в Рязани и хотим, чтобы здесь было легко дышать и безопасно жить», — подчеркнула глава горадминистрации.

Отмечается, что лаборатория с 6 по 13 октября отобрала 41 пробы атмосферного воздуха в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города, выявлены превышения ПДК в двух пробах в Советском районе.

«Мы направили запросы в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Рязанской области, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, Министерство природопользования Рязанской области с просьбой разобраться в ситуации и принять меры реагирования», — говорится в сообщении.

Сорокина сказала, что администрация поддерживает инициативу руководителя общественной организации «Дышим чистым» о необходимости провести инвентаризацию выбросов промышленных предприятий и ознакомить с ними общественность.

«Когда жители города будут проинформированы, когда в этом вопросе будет открытость и гласность, предприятия в полной мере почувствуют свою ответственность. Это поможет избежать повторения подобной ситуации», — добавила она.