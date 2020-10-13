Сорокина рассказала о проверке воздуха после жалоб рязанцев

Лаборатория с 6 по 13 октября отобрала 41 пробы атмосферного воздуха в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города

Мэр Рязани Елена Сорокина приняла участие в совещании по вопросу загрязнения атмосферного воздуха в городе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Совершенно справедливо, что жителей не волнует, к чьим полномочиям относится осуществление контроля за состоянием атмосферного воздуха. Мы все живем в Рязани и хотим, чтобы здесь было легко дышать и безопасно жить», — подчеркнула глава горадминистрации.

Отмечается, что лаборатория с 6 по 13 октября отобрала 41 пробы атмосферного воздуха в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города, выявлены превышения ПДК в двух пробах в Советском районе.

«Мы направили запросы в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Рязанской области, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, Министерство природопользования Рязанской области с просьбой разобраться в ситуации и принять меры реагирования», — говорится в сообщении.

Сорокина сказала, что администрация поддерживает инициативу руководителя общественной организации «Дышим чистым» о необходимости провести инвентаризацию выбросов промышленных предприятий и ознакомить с ними общественность.

«Когда жители города будут проинформированы, когда в этом вопросе будет открытость и гласность, предприятия в полной мере почувствуют свою ответственность. Это поможет избежать повторения подобной ситуации», — добавила она.