Сорокина осмотрела строительство рязанского детсада

Работы идут в соответствии с графиком.

Во вторник, 13 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела строительство детского сада на улице Шереметьевской в Дашково-Песочне. Об этом сообщил сайт мэрии.

На объекте начали выполнять следующие работы: штукатурка и шпатлевка стен, устройство потолков, установка дверей и окон, отделка фасада, строительство кровли.

Кроме того к зданию подвели коммуникации, устроили бытовую и ливневую канализации, электрические сети и сети водоснабжения.

Параллельно проводится благоустройство прилегающей территории: установлено игровое оборудование на детских площадках, монтируется бордюрный камень, производится устройство проездов и тротуаров.

На первом этаже в детсад разместят группы ясельного и младшего возраста, медицинский блок, пищеблок, на втором этаже — группы для детей среднего возраста, изостудия, помещения для дополнительных занятий, музыкальный зал, зимний сад, на третьем — группы старшего возраста, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, сенсорная комната.

«Работы в дошкольном учреждении идут в соответствии с графиком. Подрядчик заверил, что к 25 октября в детский сад поступят тепло и вода, в ноябре здание нового детского сада будет готово к монтажу оборудования», — подчеркнула Елена Сорокина.