\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
16°
Срд, 14
17°
Чтв, 15
16°
ЦБ USD 77.29 0.27 14/10
ЦБ EUR 91.07 0.07 14/10
Нал. USD 76.7 / 78.77 19:15
Нал. EUR 90.62 / 91.54 20:05
Новости
Коронавирус
Публикации
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
12 часов назад
2 209
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
16 155
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
16 558
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
42 758
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сорокина осмотрела строительство рязанского детсада
Работы идут в соответствии с графиком.

Во вторник, 13 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела строительство детского сада на улице Шереметьевской в Дашково-Песочне. Об этом сообщил сайт мэрии.

На объекте начали выполнять следующие работы: штукатурка и шпатлевка стен, устройство потолков, установка дверей и окон, отделка фасада, строительство кровли.

Кроме того к зданию подвели коммуникации, устроили бытовую и ливневую канализации, электрические сети и сети водоснабжения.

Параллельно проводится благоустройство прилегающей территории: установлено игровое оборудование на детских площадках, монтируется бордюрный камень, производится устройство проездов и тротуаров.

На первом этаже в детсад разместят группы ясельного и младшего возраста, медицинский блок, пищеблок, на втором этаже — группы для детей среднего возраста, изостудия, помещения для дополнительных занятий, музыкальный зал, зимний сад, на третьем — группы старшего возраста, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, сенсорная комната.

«Работы в дошкольном учреждении идут в соответствии с графиком. Подрядчик заверил, что к 25 октября в детский сад поступят тепло и вода, в ноябре здание нового детского сада будет готово к монтажу оборудования», — подчеркнула Елена Сорокина.