Сорокина осмотрела строительство рязанского детсада

Во вторник, 13 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела строительство детского сада на улице Шереметьевской в Дашково-Песочне. Об этом сообщил сайт мэрии.
На объекте начали выполнять следующие работы: штукатурка и шпатлевка стен, устройство потолков, установка дверей и окон, отделка фасада, строительство кровли.
Кроме того к зданию подвели коммуникации, устроили бытовую и ливневую канализации, электрические сети и сети водоснабжения.
Параллельно проводится благоустройство прилегающей территории: установлено игровое оборудование на детских площадках, монтируется бордюрный камень, производится устройство проездов и тротуаров.
На первом этаже в детсад разместят группы ясельного и младшего возраста, медицинский блок, пищеблок, на втором этаже — группы для детей среднего возраста, изостудия, помещения для дополнительных занятий, музыкальный зал, зимний сад, на третьем — группы старшего возраста, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, сенсорная комната.
«Работы в дошкольном учреждении идут в соответствии с графиком. Подрядчик заверил, что к 25 октября в детский сад поступят тепло и вода, в ноябре здание нового детского сада будет готово к монтажу оборудования», — подчеркнула Елена Сорокина.