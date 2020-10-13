Синоптики рассказали о погоде в последние месяцы осени

В октябре погода будет в пределах климатической нормы.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков предположил, какая погода ожидается в России в последние месяцы осени, а также в начале зимы. Об этом пишет РИА Новости .

По словам синоптика, составить прогноз на долгое время можно только лишь на уровне сравнения с климатической нормой.

Шумаков заявил, что в европейской части страны в октябре погода будет в пределах климатической нормы, в ноябре — чуть теплее.

При этом глава Росгидромета ожидает, что в декабре температура будет в пределах нормы.