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Синоптики рассказали о погоде в последние месяцы осени
В октябре погода будет в пределах климатической нормы.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков предположил, какая погода ожидается в России в последние месяцы осени, а также в начале зимы. Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, составить прогноз на долгое время можно только лишь на уровне сравнения с климатической нормой.

Шумаков заявил, что в европейской части страны в октябре погода будет в пределах климатической нормы, в ноябре — чуть теплее.

При этом глава Росгидромета ожидает, что в декабре температура будет в пределах нормы.