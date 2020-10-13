Сбербанк застраховал около 400 домов, пострадавших после пожара на складе боеприпасов под Рязанью

Выплаты можно получить по упрощенной системе на основании минимального пакета документов.

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» урегулирует убытки жителей Рязанской области, чье жилье пострадало от пожара на складе боеприпасов бывшей воинской части. Выплаты можно получить по упрощенной системе на основании минимального пакета документов, сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, на пострадавшей от пожара на складе боеприпасов территории в «Сбербанк страхование» застраховано около 400 квартир и домов. Обращений от жителей в компанию пока не поступало.

«Это связано с тем, что люди, проживающие на близлежащей к складам территории, были эвакуированы в безопасное место», — говорится в сообщении.

Заявить о страховом случае и получить консультацию по урегулированию убытков и порядке страховых выплат можно по круглосуточному телефону 8 (800) 555-55-57 (звонок по России бесплатный), а также в любом отделении Сбербанка. Также подать документы на выплату удобно через мобильное приложение «СберОсмотр».

Застраховать жилье от непредвиденных ситуаций можно по программе «Защита дома+" от «Сбербанк страхование». В августе компания обновила эту программу, и теперь она представляет собой конструктор, с помощью которого клиенты могут выбирать оптимальные для себя условия страховой защиты и распределять страховую сумму по объектам страхования исходя из своих потребностей.

По обновлннной программе можно застраховать квартиру (в том числе сдаваемую в аренду), апартаменты, комнату, частный дом или дачу, дополнительные постройки на участке. Жилье будет застраховано от различных рисков: пожар, залив противоправных действий третьих лиц, а также стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Оформить полис можно в любом отделении Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн за несколько кликов.