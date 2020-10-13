Рязанских пенсионеров призвали реже посещать общественные места
Пожилым людям порекомендовали соблюдать правила безопасности.
Оперштаб региона рассказал о рекомендациях Роспотребнадзора для снижения рисков заболевания коронавирусом для рязанцев старше 60 лет.
Пожилым людям порекомендовали соблюдать следующие правила безопасности:
- Как можно реже посещать общественные места и пользоваться общественным транспортом.
- В обязательном порядке носить перчатки и маску в транспорте, магазинах, банковских организациях, МФЦ.
- При возможности просить близких покупать и доставлять продукты или лекарства.
- Необходимо часто мыть руки с мылом, особенно после посещения объектов торговли, и не прикасаться к лицу грязными руками.
- Поверхности, к которым часто прикасаетесь дома, должны дезинфицироваться.
- При кашле или чихании прикрывать рот салфетками. В случае недомогания или повышения температуры — вызвать врача на дом.