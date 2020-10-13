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Рязанских пенсионеров призвали реже посещать общественные места
Пожилым людям порекомендовали соблюдать правила безопасности.

Оперштаб региона рассказал о рекомендациях Роспотребнадзора для снижения рисков заболевания коронавирусом для рязанцев старше 60 лет.

Пожилым людям порекомендовали соблюдать следующие правила безопасности:

  • Как можно реже посещать общественные места и пользоваться общественным транспортом.
  • В обязательном порядке носить перчатки и маску в транспорте, магазинах, банковских организациях, МФЦ.
  • При возможности просить близких покупать и доставлять продукты или лекарства.
  • Необходимо часто мыть руки с мылом, особенно после посещения объектов торговли, и не прикасаться к лицу грязными руками.
  • Поверхности, к которым часто прикасаетесь дома, должны дезинфицироваться.
  • При кашле или чихании прикрывать рот салфетками. В случае недомогания или повышения температуры — вызвать врача на дом.