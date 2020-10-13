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Рязанка пыталась купить детский домик в интернете и лишилась денег
Пострадавшая выбрала товар на интернет-площадке, где продают подержанные вещи.

31-летняя рязанка стала жертвой 39-летнего жителя Рыбного, который пытался продать детский игровой домик. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась инженер из Рязани, которая сообщила, что не может получить детский игровой домик, заказанный в интернете. Женщина утверждала, что заплатила за покупку 13 тысяч рублей.

Полция опросила рязанку и выяснила, что пострадавшая выбрала товар на интернет-площадке, где продают подержанные вещи.

Цена за игрушку была очень низкой, поэтому женщина решила приобрести домик.

Связавшись с продавцом, покупатель обговорила условия и согласилась перевести всю сумму в качестве предоплаты. Она перевела деньги на карту и ждала товар, но так и не получила его. С продавцом связаться не удалось.

Полиция нашла мошенника. Его задержали.

По предварительной информации, 39-летний мужчина подобрал фото игрушки в интернете и опубликовал на сайте продаж. Когда он получил деньги от рязанки, обналичил их и «попытался оборвать все ниточки, ведущие к нему».

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.