Рязанца осудят за поддержку нацизма

Расследование дела завершено.

Рязанца осудят за реабилитацию нацизма. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что с января по февраль 2019 года 46-летний мужчина публиковал на своей странице в соцсети видеоролики, в которых содержалось одобрение преступлений. Его действия пресекла полиция. У подозреваемого забрали личный компьютер и литературу экстремистского содержания.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК.

Расследование завершено. Дело передали в суд.