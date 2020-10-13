Рязанца осудят за поддержку нацизма
Расследование дела завершено.
Рязанца осудят за реабилитацию нацизма. Об этом сообщил
Известно, что с января по февраль 2019 года 46-летний мужчина публиковал на своей странице в соцсети видеоролики, в которых содержалось одобрение преступлений. Его действия пресекла полиция. У подозреваемого забрали личный компьютер и литературу экстремистского содержания.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК.
Расследование завершено. Дело передали в суд.