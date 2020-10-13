Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

В ведомстве назвали противопоказания для применения вакцины от коронавируса.

В Роспотребнадзоре рассказали о противопоказаниях для применения вакцины от коронавируса, которую разработал научный центр «Вектор». Об этом передает РИА Новости .

Такими противопоказаниями являются острые инфекционные заболевания, злокачественные заболевания крови, иммунодефицит, новообразования, а также беременность.

В Роспотребнадзоре отметили, что прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии, при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Беременным прививку нельзя делать в период грудного вскармливания, также ее нельзя делать детям до 18 лет.

Ожидается, что вакцину «Вектора» зарегистрируют до 15 октября.