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Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19
В ведомстве назвали противопоказания для применения вакцины от коронавируса.

В Роспотребнадзоре рассказали о противопоказаниях для применения вакцины от коронавируса, которую разработал научный центр «Вектор». Об этом передает РИА Новости.

Такими противопоказаниями являются острые инфекционные заболевания, злокачественные заболевания крови, иммунодефицит, новообразования, а также беременность.

В Роспотребнадзоре отметили, что прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии, при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Беременным прививку нельзя делать в период грудного вскармливания, также ее нельзя делать детям до 18 лет.

Ожидается, что вакцину «Вектора» зарегистрируют до 15 октября.