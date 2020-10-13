Роспотребнадзор не видит смысла в «блокировании» экономики из-за коронавируса

Позицию ведомства объяснила его глава Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о возможном закрытии экономики и приостановке работы предприятий из-за распространения коронавируса. Об этом передает РИА Новости .

Как заявила Попова, в России на сегодняшний день не говорят о блокировании экономики и приостановлении действий или предприятий, несмотря на прирост числа заболевших коронавирусом.

Она отметила, что опыт опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран «позволяет чувствовать себя достаточно уверенно».