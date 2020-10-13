Приставы разыскивают рязанца с 600-тысячным долгом по алиментам
Должник не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание детей.
В Рязанской области разыскивают Саляхова Сергея Финаловича, долг по алиментам которого составляет 677 тысяч 64 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
В отношении 37-летнего мужчины возбудили исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание 11-летней дочери.
Должник не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание детей.
По месту регистрации — в Новомичуринске — мужчина не проживает, последнее место жительства не установлено, на связь с приставами он не выходит. Его объявили в розыск.
Всех, кому известно о должнике, попросили обращаться в дежурную часть по телефону: