Приставы разыскивают рязанца с 600-тысячным долгом по алиментам

Должник не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание детей.

В Рязанской области разыскивают Саляхова Сергея Финаловича, долг по алиментам которого составляет 677 тысяч 64 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание 11-летней дочери.

Должник не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание детей.

По месту регистрации — в Новомичуринске — мужчина не проживает, последнее место жительства не установлено, на связь с приставами он не выходит. Его объявили в розыск.