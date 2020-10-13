Осуждена жительница Вологодской области, убившая кота из-за съеденной колбасы

Судья назначил женщине наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы.

Осуждена жительница Вологодской области, убившая кота из-за съеденной колбасы, пишет «РЕН ТВ».

Установлено, что пьяная жительница Харовска 11 августа ударила ножом своего кота Васю и выбросила его в подъезд. Соседи нашли раненого кота и отнесли в ветлечебницу, однако животное спасти не смогли.

Подсудимая признала вину и дала пояснения в убийстве животного. По ее словам, она вернулась домой пьяная и увидела, что кот нагадил в квартире, после чего забрался на стол и съел ее колбасу.

«Я решила, что кот мне не нужен, что пользы от него никакой. Я взяла из ящика стола кухонный нож… и нанесла удар в бок. Кот от удара взревел, я открыла двери и выставила его», — пояснила пенсионерка.

Судья назначил женщине наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Нарушительница ранее привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений собутыльнику.