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Воспитанников детсада в Луховицах кормили опасной рязанской сметаной
Производителя оштрафовали.

В детском саду № 10 «Сказка» в Луховицах отобрали пробы сметаны производства ООО «Микс» (Рязанская область). Об этом сообщил сайт регионального управления Россельхознадзора. В продукции оказалось превышение содержания допустимых норм дрожжей.

Сметана не прошла проверку и в ОКУ «Усманский противотуберкулезный детский санаторий» (Липецк). Было установлено снижение пищевой ценности данной продукции.

Производителя признали виновным в нарушении требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», действующих на территории ЕАЭС. ООО «Микс» оштрафовали на 100 тысяч рублей.