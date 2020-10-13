Назван фактор победы над коронавирусом

По мнению президента РАН, вакцинация от коронавируса поможет остановить пандемию.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что вакцинация от коронавируса поможет остановить пандемию. Об этом пишет РИА Новости .

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — сказал глава РАН.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».