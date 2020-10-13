Гинцбург рассказал о «коварности» коронавируса

У 10-15% переболевших в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону.

Глава центра Гамалеи сообщил, то коронавирус может провоцировать появление антител к интерферону. Об этом передает РИА Новости .

Специалист уточнил, что коронавирус становится «все более коварным» чем больше становится известно о механизме патогенеза этого возбудителя.

По словам Гинцбурга, у 10-15% переболевших в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону, которые блокируют врожденный иммунный ответ.

Отмечается, что интерферон — это белок, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов.