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Apple показала новый iPhone 12
Одной из главных особенностей модели является поддержка беспроводных сетей 5G.

Во вторник, 13 октября, Apple показала на презентации новый iPhone 12. Об этом пишет РИА Новости.

Одной из главных особенностей модели является поддержка беспроводных сетей 5G.

Смартфон получил OLED-дисплей и новое сверхпрочное стекло Ceramic Shield. Также он стал на 11% тоньше, на 15% меньше и легче предыдущей версии.

У модели, как и у предшественника, будет двойная камера. Apple рассказала о новой функции Smart HDR 3, позволяющей снимать против источников света. Также сообщается, что в обновленной камере будет улучшен режим ночной съемки. Новые модели будут доступны в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем.