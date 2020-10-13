62-летнюю рязанку с коронавирусом выписали спустя три месяца

Пациентка провела в реанимации 1,5 месяца.

62-летнюю женщину, заразившуюся коронавирусом, выписали из больницы им. Н. А. Семашко в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона.

Пациентка провела в реанимации 1,5 месяца, а в общей сложности в стационаре — три месяца.

Женщина страдала гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью, ее легкие были поражены на 75%. В лечении пациентки участвовала команда врачей: инфекционист, пульмонолог, кардиолог, реаниматологи. Совместными усилиями медперсонала состояние рязанки удалось стабилизировать.