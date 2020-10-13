Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 9080 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 во вторник, 13 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9080 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
- 4725 — Рязань;
- 411 — Рязанский район;
- 250 — Ряжск;
- 246 — Скопин;
- 231 — Рыбное;
- 214 — Касимов;
- 206 — Сасово;
- 165 — Шиловский район;
- 163 — Новомичуринск;
- 153 — Скопинский район;
- 150 — Рыбновский район;
- 143 — Клепиковский район;
- 138 — Спасский район;
- 133 — Михайловский район;
- 114 — Шилово;
- 94 — Михайлов;
- 84 — Александро-Невский;
- 79 — Сараевский район;
- 70 — Александро-Невский район;
- 64 — Сапожок;
- 63 — Старожиловский район;
- 59 — Шацкий район;
- 57 — Сасовский район;
- 56 — Кораблино и Старожилово;
- 54 — Сараи;
- 53 — Пронский район и Спасск-Рязанский;
- 49 — Захаровский район;
- 45 — Шацк;
- 42 — Пронск;
- 41 — Ряжский район;
- 40 — Чучковский район;
- 39 — Милославский район и Спас-Клепики;
- 38 — Милославское и Чучково;
- 34 — Захарово и Ухолово;
- 33 — Кораблинский район;
- 32 — Путятинский район;
- 25 — Ермишинский район, Кадом и Путятино;
- 20 — Ермишь;
- 17 — Сапожковский район;
- 14 — Ухоловский район;
- 9 — Пителинский район;
- 7 — Кадомский район;
- 6 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть