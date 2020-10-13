Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 9080 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 во вторник, 13 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9080 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

4725 — Рязань;

411 — Рязанский район;

250 — Ряжск;

246 — Скопин;

231 — Рыбное;

214 — Касимов;

206 — Сасово;

165 — Шиловский район;

163 — Новомичуринск;

153 — Скопинский район;

150 — Рыбновский район;

143 — Клепиковский район;

138 — Спасский район;

133 — Михайловский район;

114 — Шилово;

94 — Михайлов;

84 — Александро-Невский;

79 — Сараевский район;

70 — Александро-Невский район;

64 — Сапожок;

63 — Старожиловский район;

59 — Шацкий район;

57 — Сасовский район;

56 — Кораблино и Старожилово;

54 — Сараи;

53 — Пронский район и Спасск-Рязанский;

49 — Захаровский район;

45 — Шацк;

42 — Пронск;

41 — Ряжский район;

40 — Чучковский район;

39 — Милославский район и Спас-Клепики;

38 — Милославское и Чучково;

34 — Захарово и Ухолово;

33 — Кораблинский район;

32 — Путятинский район;

25 — Ермишинский район, Кадом и Путятино;

20 — Ермишь;

17 — Сапожковский район;

14 — Ухоловский район;

9 — Пителинский район;

7 — Кадомский район;

6 — Пителино.