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Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 9080 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 во вторник, 13 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9080 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

  • 4725 — Рязань;
  • 411 — Рязанский район;
  • 250 — Ряжск;
  • 246 — Скопин;
  • 231 — Рыбное;
  • 214 — Касимов;
  • 206 — Сасово;
  • 165 — Шиловский район;
  • 163 — Новомичуринск;
  • 153 — Скопинский район;
  • 150 — Рыбновский район;
  • 143 — Клепиковский район;
  • 138 — Спасский район;
  • 133 — Михайловский район;
  • 114 — Шилово;
  • 94 — Михайлов;
  • 84 — Александро-Невский;
  • 79 — Сараевский район;
  • 70 — Александро-Невский район;
  • 64 — Сапожок;
  • 63 — Старожиловский район;
  • 59 — Шацкий район;
  • 57 — Сасовский район;
  • 56 — Кораблино и Старожилово;
  • 54 — Сараи;
  • 53 — Пронский район и Спасск-Рязанский;
  • 49 — Захаровский район;
  • 45 — Шацк;
  • 42 — Пронск;
  • 41 — Ряжский район;
  • 40 — Чучковский район;
  • 39 — Милославский район и Спас-Клепики;
  • 38 — Милославское и Чучково;
  • 34 — Захарово и Ухолово;
  • 33 — Кораблинский район;
  • 32 — Путятинский район;
  • 25 — Ермишинский район, Кадом и Путятино;
  • 20 — Ермишь;
  • 17 — Сапожковский район;
  • 14 — Ухоловский район;
  • 9 — Пителинский район;
  • 7 — Кадомский район;
  • 6 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть здесь.