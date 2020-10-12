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За выходные со счетов рязанцев похитили больше 400 тысяч рублей
Мошенники обманули горожан, используя одну схему.

В прошедшие выходные мошенники обнулили счета двух рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенники звонили на мобильные телефоны пострадавшим. Они представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то пытается незаконно перевести их деньги. Таким образом их сбережения якобы пытались обезопасить и спрашивали данные карты, а затем просили следовать указания. Рязанцы передали данные мошенникам.

Со счета 27-летнего администратора из города Рязани пропали более 193 тысяч рублей, а с банковской карты 66-летней рязанской пенсионерки похитили более 217 тысяч рублей.

К случаям оказались причастны разные люди. Злоумышленников ищут.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ.