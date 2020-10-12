Видео: рязанская полиция нагрянула в рязанские клубы

В заведениях проверили соблюдение требований Роспотребнадзора.

В пятницу, 9 октября, полиция пришла с проверкой в рестораны «Золотая шпора» и «Устрицы и танцы». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В ресторане «Устрицы и танцы» зафиксировали нарушение федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении ее потребления».

По факту возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.