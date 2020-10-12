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В 20 школах и пяти детсадах Рязани нашли коронавирус
Под медицинским наблюдением остаются 2655 человека.

В 34 образовательных учреждениях Рязани выявили случаи коронавируса. Речь идет о пяти детсадах, 20 школах, шести ссузах и трех вузах, сообщили в региональном оперштабе.

Всего по состоянию на 8:30 12 октября известно о 26535 гражданах, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактировавших с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением остаются 2655 человека. 23880 граждан его прошли, они здоровы.