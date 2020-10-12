В Спасском районе высадили 22 тысячи сеянцев сосны

Всего в регионе высадят более 80 тысяч деревьев.

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология» в Спасском районе высадили 22 тысячи сеянцев сосны. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Всероссийская лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» направлена на привлечение внимания широкой общественности к сохранению и восстановлению лесных массивов.

9 октября в Спасском районе на территории Шелуховского лесничества высадили свыше 22 тысяч сеянцев сосны, выращенных в региональных питомниках.

Сотрудники министерства природопользования Рязанской области, специалисты лесничества, Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», представители региональных СМИ и волонтеры экологического отряда РязГМУ им. И.П. Павлова проведи работы на площади 5 га. Акцию провели с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В целом в рамках акции в этом году на территории лесного фонда и населенных пунктов региона высадят более 80 тысяч деревьев.