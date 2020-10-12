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В Рязанской области построили дорогу между двумя районами
Движение по новой дороге уже открыли.

В Рязанской области построили дорогу из села Церлево Чучковского района до села Чубарово Сасовского района. Раньше прямого сообщения не было, а объездной путь составлял почти 90 километров. Об этом сообщили в группе «Рязанская область» в соцсети «ВКонтакте».

Строительство обсуждалось в конце прошлого года на личном приеме Николая Любимова. Тогда местная жительница Анастасия Сапыгина попросила главу региона помочь.

Движение по новой дороге уже открыли.