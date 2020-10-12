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В рязанских больницах увеличилось количество детей с коронавирусом
В тяжелом состоянии находятся 17 человек.

В рязанских больницах находятся 270 пациентов с COVID-19, в том числе 14 детей. Об этом сообщил оперштаб региона в понедельник, 12 октября.

Состояние 63 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 190 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 17 человек, из них 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.