В Роспотребнадзоре заявили о возможной новой волне коронавируса

Она пояснила, почему может наступить вторая волна.

Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в стране новая волна коронавируса возможно до приобретения большей части россиян антител к болезни. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости .

Она отметила, что пока большая часть населения не приобретет защитные тела к коронавирусу риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19 могут существовать.