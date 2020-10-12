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В Подмосковье многодетная мать повесила четырехлетнего сына
Тело ребенка нашел отец, вернувшийся домой.

В подмосковном Пушкине днем в воскресенье, 11 октября, задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве 4-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 11 октября женщина повесила сына. Тело ребенка нашел отец, вернувшийся домой.

Мотивы убийства женщина пояснить не смогла.

Как сообщила «Комсомольская правда», злоумышленница работала учителем английского языка в школах и детсаду. Она была членом местного клуба приемных и многодетных семей и была награждена за активное участие в жизни сообщества.

Ее супруг занимался программированием.

В день трагедии мужчина ушел на прогулку с детьми. Когда вернулся, нашел повешенное тело сына. Он пытался реанимировать его, вызвал скорую, но к тому моменту ребенок уже был мертв.

По предварительным данным, подозреваемая страдала расстройством психики. Возбуждено уголовное дело.

Фото из соцсети