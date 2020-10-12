В Подмосковье многодетная мать повесила четырехлетнего сына

В подмосковном Пушкине днем в воскресенье, 11 октября, задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве 4-летнего сына. Об этом сообщила
По предварительным данным, 11 октября женщина повесила сына. Тело ребенка нашел отец, вернувшийся домой.
Мотивы убийства женщина пояснить не смогла.
Как сообщила «
Ее супруг занимался программированием.
В день трагедии мужчина ушел на прогулку с детьми. Когда вернулся, нашел повешенное тело сына. Он пытался реанимировать его, вызвал скорую, но к тому моменту ребенок уже был мертв.
По предварительным данным, подозреваемая страдала расстройством психики. Возбуждено уголовное дело.
Фото из соцсети