В Подмосковье многодетная мать повесила четырехлетнего сына

Тело ребенка нашел отец, вернувшийся домой.

В подмосковном Пушкине днем в воскресенье, 11 октября, задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве 4-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 11 октября женщина повесила сына. Тело ребенка нашел отец, вернувшийся домой.

Мотивы убийства женщина пояснить не смогла.

Как сообщила « Комсомольская правда », злоумышленница работала учителем английского языка в школах и детсаду. Она была членом местного клуба приемных и многодетных семей и была награждена за активное участие в жизни сообщества.

Ее супруг занимался программированием.

В день трагедии мужчина ушел на прогулку с детьми. Когда вернулся, нашел повешенное тело сына. Он пытался реанимировать его, вызвал скорую, но к тому моменту ребенок уже был мертв.

По предварительным данным, подозреваемая страдала расстройством психики. Возбуждено уголовное дело.

Фото из соцсети