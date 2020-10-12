В минздраве прокомментировали сообщение о мужчине, которому стало плохо у ОКБ

83-летний пациент находится в стационаре под наблюдением врачей.

В региональном минздраве сообщили, что информация об отказе врачей ехать на вызов к мужчине, которому стало плохо у ОКБ, не соответствует действительности.

«Сообщаем, что номер 112 используется для вызова экстренных служб через МЧС России. После вызова по номеру 03 бригада скорой помощи приехала через 15 мин., что соответствует нормативам», — отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что бригада, доставившая пациента в медучреждение находится на вызове, пока он не закрыт. Это может быть в случае осмотра пациента дежурным врачом и принятом решении о возможной госпитализации или отправке больного в другое медучреждение для консультации или лечения, отметили в сообщении.

83-летний пациент находится в стационаре под наблюдением врачей.

«Состояние средней степени тяжести, в сознании. Получает всю необходимую терапию», — добавили в минздраве.