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В Госдуме предложили давать больничный родителям учащихся на «удаленке»
Многие родители учеников до 14 должны сами решать проблемы ухода за детьми и их безопасности по время каникул.

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который позволит выплачивать пособие родителям, дети которых перешли в условиях пандемии на дистанционное обучение или уходят на внеплановые каникулы. Об этом в Telegram сообщил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также расширить список случаев, при которых назначают пособие. Его предлагают начислять одному из родителей или законному представителю школьника в возрасте до 14 лет за все время дополнительных каникул.

Авторы законопроекта пояснили, что многие родители учеников до 14 должны сами решать проблемы ухода за детьми и их безопасности по время каникул. В сообщении подчеркнули, что договориться с работодателем о дополнительном отпуске удается не всегда.