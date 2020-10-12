В центре Рязани мужчина чуть не убил жену осколком стекла

Мужчина начал угрожать супруге на почве ревности.

На улице Есенина полицейские утихомирили 43-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию позвонила девушка и сообщила шепотом, что супруг угрожает убить ее осколком стекла. Полицейские приехали на место и остановили мужчину.

Выяснилось, что рязанка ушла на прогулку с ребенком, а ее супруг остался дома и стал употреблять алкоголь.

«Во время распития спиртного мужчину посетила мысль, что возлюбленная может ему изменять, причем, именно сейчас. Когда женщина вернулась домой, муж стал высказывать ей свои подозрения», — говорится в сообщении.

Супруг в порыве ревности взял бутылку из-под напитка, который допил, разбил о край стола и пригрозил убить, если женщина не расскажет с кем была.

Рязанка испугалась. Она ушла в другую комнату под предлогом уложить ребенка спать. Оттуда женщина вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет принудительных работ или лишение свободы до двух лет.