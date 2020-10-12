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Сорокина прошла обучение в Сколково
По итогам первого модуля обучения Рязань получила описание базовой динамики социально-экономического развития.

Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что прошла обучение по первому модулю программы MPA в Сколково, в котором принимала участие команда из Рязанской области. Об этом она написала на странице в Facebook.

Сорокина рассказала, что в течение пяти дней на обучении рассматривали новейшие тенденции развития мегаполисов, глобальные тренды в городском управлении и социально-экономическую ситуацию в мире.

«В нашем потоке принимали участие Грозный, Тюмень, Владикавказ, Астрахань, Мурманск, Симферополь, Ставрополь, Калуга, Иркутск, Брянск, Киров, Нальчик, Тамбов, Барнаул и много других городов. Интенсив был очень высокий, обучение завершалось в 21.30-22.00 ежедневно», — сообщила мэр.

Она рассказала, что пообщалась с коллегами из регионов и по-новому взглянула на многие из них.

«Все мы, главы администраций, сошлись на том, что круг проблем у нас похож — это экология, инфраструктура, вопросы экономического развития. В зависимости от города меняется только рейтинг этих пунктов», — отметила Сорокина.

По итогам первого модуля Рязань получила описание базовой динамики социально-экономического развития города (преконсалтинг), подготовленный независимыми экспертами, а также рязанцы разработали и представили ставку (опору социально-экономического развития) города.

«Получили замечания и комментарии, над которыми в межмодульный период будем работать в расширенном составе», — уточнила Сорокина.

Она добавила, что Рязанской области удалось наладить связи с менеджерами ВЭБ. РФ, с ними в дальнейшем планируется провести переговоры.

Мэр Рязани подчеркнула, что во время обучения проходили онлайн-включения с коллегами со всего мира.

«Работа с такими людьми, изучение передовых практик в муниципальном управлении — это бесценный опыт, который мы обязательно будем применять на практике», — заключила Сорокина.