Сорокина потеряла три строчки в медиарейтинге ЦФО

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.

Глава администрации Рязани заняла шестое место в медиарейтинге глав ЦФО, потеряв три позиции за сентябрь. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

Глава города Юлия Рокотянская заняла 20 строчку в списке.

Возглавил рейтинг глава Воронежа Вадим Кстенин. Глава Липецка Евгения Уваркина и мэр Ярослаля Владимир Волков заняли второе и третье места.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.