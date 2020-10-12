Сорокина потеряла три строчки в медиарейтинге ЦФО
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.
Глава администрации Рязани заняла шестое место в медиарейтинге глав ЦФО, потеряв три позиции за сентябрь. Рейтинг составила компания «Медиалогия».
Глава города Юлия Рокотянская заняла 20 строчку в списке.
Возглавил рейтинг глава Воронежа Вадим Кстенин. Глава Липецка Евгения Уваркина и мэр Ярослаля Владимир Волков заняли второе и третье места.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.