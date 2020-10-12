Следователи объявили в розыск 54-летнего рязанца

14 августа 2020 года мужчина ушел из дома и не вернулся.

Следователи объявили в розыск 54-летнего Андрея Стук. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 14 августа 2020 года мужчина ушел из дома и не вернулся. Его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 55-60 лет, примерный рост 170 см, нормального телосложения.

Особые приметы: имеет родинку на левой щеке.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, попросили обращаться по телефонам: 8 (49142) 34-02-80 (Московский МСО Рязань СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).