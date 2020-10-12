С понедельника в Рязани на маршрут вышли шесть автобусов из Москвы

Всего в УРТ поступило 50 машин марки «ЛиАЗ».

С понедельника, 12 октября, в Рязани на маршрут вышли шесть автобусов из Москвы, сообщил сайт горадминистрации.

Всего в УРТ поступило 50 машин марки «ЛиАЗ». Низкопольные автобусы оборудованы видеокамерами. Автомобили прошли необходимое техобслуживание, их будут поэтапно выпускаться на линию.

УРТ объявил о наборе водителей. По словам руководителя предприятия Дмитрия Минченко, зарплата сотрудников, при полной смене и выполнении планов, составит до 70-80 тысяч рублей. Организация также предоставляет полный социальный пакет.

Как отметил начальник управления транспорта Андрей Михно, все московские автобусы будут работать без кондукторов. В салонах установлены два валидатора для оплаты картами — в салоне и у водителя. Оплатить проезд наличным расчетом можно будет и у водителя.

Машины, в первую очередь, будут добавляться на социально важные маршруты, например №№2, 13, 11, 20 и в отдаленные поселки.

Старые автобусы направят на капремонт, после этого они вернутся на линии.