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Рязанских предпринимателей пригласили на вебинар «Актуальные изменения налогового законодательства»
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Рязанских предпринимателей пригласили на онлайн-вебинар «Актуальные изменения налогового законодательства», который состоится 15 октября. Начало в 11:00.

Темы встречи:

  • отмена ЕНВД с 1 января 2020 года;
  • выбор системы налогообложения;
  • налоговый калькулятор на интернет-сайте ФНС России;
  • отдельные меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409;
  • представление жалоб по ТКС" «О массовой рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц».

Зарегистрироваться для участия можно здесь.