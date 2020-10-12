Рязанских предпринимателей пригласили на вебинар «Актуальные изменения налогового законодательства»
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Рязанских предпринимателей пригласили на онлайн-вебинар «Актуальные изменения налогового законодательства», который состоится 15 октября. Начало в 11:00.
Темы встречи:
- отмена ЕНВД с 1 января 2020 года;
- выбор системы налогообложения;
- налоговый калькулятор на интернет-сайте ФНС России;
- отдельные меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020№ 409;
- представление жалоб по ТКС" «О массовой рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц».
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