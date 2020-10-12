Рязанские легкоатлеты завоевали медали на Первенстве и Чемпионате России

Соревнования прошли в селе Нежинка Оренбургского района.

С 10 по 11 октября в селе Нежинка Оренбургского района прошли Чемпионат и Первенство России по легкоатлетическому кроссу. Их участниками стали более 200 спортсменов.

Рязанскую область на соревнованиях представляли мастера спорта России Александр и Мария Именины, кандидат в мастера спорта России Светлана Аристархова.

По итогам соревнований Аристархова стала победительницей Первенства России среди молодежи до 20 лет в кроссе на 3 км, выполнив тем самым норматив мастера спорта России. Тренирует спортсменку Евгений Грачев (СШОР «Олимпиец»).

Второе место по итогам Чемпионата России на дистанции 10 км занял Александр Именин. Его тренируют Евгений Грачев и Владимир Миркушин (СШОР «Олимпиец»).