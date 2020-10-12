Рязанская школа получила грант на развитие добровольческого проекта

Волонтеры образовательного учреждения представляли Фестиваль национальных культур «В слове МЫ — сто тысяч Я!».

Рязанская школа №71 победила во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы 2020» и получила грант в размере 197 000 рублей на развитие добровольческого проекта.

Волонтеры образовательного учреждения представляли Фестиваль национальных культур «В слове МЫ — сто тысяч Я!». Его проводят в школе пять лет.

В этом году мероприятие прошло онлайн в несколько этапов. Со 2 по 9 октября участники фестиваля организовывали выставки, мастер-классы, игры и концерты.

«Надеемся, что традиция проводить Фестиваль национальных культур широко и творчески будет продолжена, и он будет привлекать новых интересных друзей», — отметили в школе.