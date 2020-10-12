Рязанская ГИБДД выпустила ролик о нарушителях на дорогах в выходные

Сотрудники провели рейды по пресечению грубых нарушений ПДД.

Рязанская ГИБДД выпустила ролик о нарушителях на дорогах в выходные. Его опубликовали в группе Госавтоинспекция Рязанского района .

Сотрудники провели рейды по пресечению грубых нарушений ПДД.

10 и 11 октября полицейские в Рязанском районе поймали пять пьяных водителей, шесть человек без прав. Кроме того, 24 водителя остановили из-за тонировки, 15 обгоняли и нарушили требования знаков и дорожной разметки.

«Госавтоинспекция напоминает, что нарушая правила дорожного движения, вы подвергаете себя и других участников дорожного движения опасности», — говорится в сообщении.