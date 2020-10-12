Рязанцы завоевали медали на соревнованиях по тайскому боксу в Санкт-Петербурге

Тренируются спортсмены под руководством Владимира Печерских.

В воскресенье, 11 октября, в Санкт-Петербурге завершился открытый кубок по тайскому боксу, в рамках которого также проходил турнир «Новое поколение». Спортсмены Рязанской областной федерации тайского бокса завоевали медали.

Михаил Гуськов в рамках турнира «Новое поколение» провел два боя в весовой категории до 71 кг, в обоих одержал досрочные победы и занял первое место.

На «Кубке Санкт- Петербурга» отличился Александр Новожилов, который в весовой категории 91+ получил серебряную медаль, уступив в финале победителю первенства России Матвею Лобановскому.

Тренируются спортсмены под руководством Владимира Печерских.