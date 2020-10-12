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Рязанцев призвали успеть оформить ипотеку по ставке 6,1 процента
Эксперты отмечают, что в настоящее время на рынке жилой недвижимости наблюдается рост покупательской активности.

Эксперты отмечают, что в настоящее время на рынке жилой недвижимости наблюдается рост покупательской активности. Это привело к увеличению цен на жилье на 5-13%.

«Мы наблюдаем небывалый спрос на ипотечные кредиты, — прокомментировал начальник управления по работе с партнерами и жилищного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев. — Дело в том, что сейчас ипотечные ставки находятся на историческом минимуме. Так, в сентябре 2020 было выдано почти 0,5 триллиона рублей».

Отмечается, что в октябре темпы выдачи ипотеки не замедляются. Как объясняют эксперты, основным драйвером роста ипотечных кредитов стала госпрограмма поддержки ипотечного кредитования на приобретение новостроек — «Господдержка 2020». В рамках этой программы людям предоставляется возможность получить кредит на приобретение строящейся квартиры по ставке 6,5% годовых.

Сбербанк пошел на снижение ставки. Сейчас получить кредит по программе «Господдержка 2020"в Сбербанке можно по ставке от 6,1%. Каждый второй кредит, выдаваемый банком на территории Рязанской области, выдается именно по этой программе.

Действие программы ограниченно 1 ноября 2020 года, поэтому у рязанцев осталось меньше месяца, чтобы успеть оформить ипотеку по ставке 6,1%.

Чтобы оформить ипотеку, нужно:

  • Подать заявку на кредит на сайте Domclick.ru, филиале банка, у партнеров — застройщиков или в агентствах недвижимости. При этом пакет документов минимален, а если вы получаете заплату на карту Сбербанка, то достаточно только паспорта. Время принятия решения — от 2-х часов.
  • Выбрать у застройщика понравившуюся квартиру. Все остальные моменты по взаимодействию со Сбербанком застройщик берет на себя.
  • Приехать в филиал Сбербанка и получить кредит по ставке от 6,1%.

«Как видите, все просто! Поэтому не упустите свою счастливую возможность купить квартиру мечты и успеть это сделать с ипотекой 6,1%", — добавил Олег Сычев.