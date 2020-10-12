Россияне назвали самый эффективный способ защиты от COVID-19

Каждый пятый россиянин указал, что никаких мер защиты от вируса вводить не надо.

Россияне считают самым эффективным способом защиты от коронавируса ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

36% опрошенных назвали действенным способом защиты масочный режим и соблюдение дистанции.

22% считают лучшей профилактикой массовую вакцинацию. 16% россиян отметили эффективность карантина и пропускного режима, а 15% - считают действенным перевод сотрудников на дистанционный формат работы.

21% респондентов указал, что не надо вводить никаких мер защиты от коронавируса.