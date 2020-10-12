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Появились фото последствий пожара в Пителинском районе
Огонь начал распространяться с заброшенной деревни Искра недалеко от границы с Сасовским районом.

ИД «Пресса» опубликовало фото последствий пожара в Пителинском районе, произошедшего в пятницу 9 октября.

Отмечается, что огонь начал распространяться с заброшенной деревни Искра недалеко от границы с Сасовским районом.

Пожар распространился от деревни Большие Прудищи до села Гридино. Ему был присвоен класс повышенной сложности, так как огонь быстро распространялся по территории.

Жительница села Гридино рассказала, что огонь пришел со стороны деревни Искра через кладбище и подошел к домам по сухой траве.

Напомним, пожару присвоили класс повышенной сложности.